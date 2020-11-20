حوالي 24 ألف إصابة بكورونا في روسيا

موسكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 24 ألفا و318 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2039926 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 24758 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1551414 شخص.

وتم تسجيل 35331 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.