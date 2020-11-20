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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 479 مصاب

    ٢٠.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٦]

    طهران، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 13 ألفا و260 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 828 الف و377 شخص.

    تم تسجيل 479 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 43 ألفا و896 شخص.

    تعافى 585 الف و25 مصابا تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 479 مصاب
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