مناشدة أمينة المظالم الأذربيجانية بالفيديو للمجتمع الدولي بخصوص استعادة حقوق النازحين

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

وجهت مفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) في جمهورية أذربيجان صبينه علييفا نداءً بالفيديو إلى المجتمع الدولي بشأن تحرير الأراضي المحتلة لأذربيجان واستعادة حقوق حوالي مليون نازح.

أخبر المكتب الصحفي لإدارة أمين المظالم وكالة أذرتاج أن النداء بالفيديو ينص على:

- أنا صبينه علييفا مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان - أمينة المظالم.

إنها لحظة تاريخية لأذربيجان وللمنطقة بأسرها. وانتهى الصراع الأرمني الأذربيجاني ببيان وقعته البلدان. هذا البيان له أهمية تاريخية. وضع البيان حداً للاحتلال الذي دام 30 عاما للأراضي الأذربيجانية وأتى بالسلام والاستقرار الذين طال انتظارهما في منطقتنا.

سيتمكن حوالي مليون شخص تم تشريدهم قسراً من أراضيهم من العودة إلى وطنهم. يسعدنا أن ستضمن حقوقهم .

شنت القوات المسلحة الأذربيجانية هجوماً مضاداً داخل حدودنا المعترف بها دولياً وحررت الأراضي المحتلة وفقاً للقانون الدولي. وفقد كثير من الناس، بمن فيهم المدنيون، حياتهم. لسوء الحظ، هذه هي نتيجة حتمية لأي حرب ويجب استخدام العمل العسكري كإجراء أخير.

تنتظر أذربيجان منذ ما يقرب من 30 عاماً حتى تقوم أرمينيا بتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الأمم المتحدة واستعادة حقوق الإنسان للنازحين داخلياً. للأسف، لم يتم اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه. وقد تم تجاهل حقوق الإنسان الخاصة بهم وقرارات مجلس الأمن المعروفة بشكل كامل.

يجب ألا تبقى الوثائق الدولية قطعة من الورق، بل يجب تنفيذها باحترام. إن عدم احترام القانون الدولي والوثائق الدولية لا يمكن إلا أن يجر العالم إلى الفوضى.

ونأسف بشدة لفقدان المدنيين في مناطق مختلفة من أذربيجان خلال هذه الفترة. لم تكن لهم علاقة بالقتال وعاشوا بعيداً عن منطقة الصراع. لكنهم استهدفوا منازلهم بالصواريخ البالستية في منازلهم. ولسوء الحظ، كان العديد من الأطفال والنساء وكبار السن من بين القتلى والجرحى من المدنيين. لا ينبغي استهداف المدنيين أثناء الحروب. وهذا أيضاً من متطلبات القانون الدولي الإنساني.

تحترم أذربيجان حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون في قره باغ الجبلية ولم تطرد أي شخص قسراً.

سنواصل التعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعاملة في مصلحة السلام وحقوق الإنسان.

قره باغ هي أذربيجان!