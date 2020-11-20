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    إنشاء الفروع الإقليمية لاتحاد المهندسين المعماريين لأذربيجان في قره باغ

    ٢٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٩]

    باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

    في سياق تحرير شوشا من قبل الجيش الأذربيجاني الشجاع وبدء أعمال تنسيق أعمال البناء والترميم في المناطق المحررة، قررت أمانة اتحاد المهندسين المعماريين لأذربيجان إنشاء فرعين إقليميين في شوشا لقره باغ العليا وأغدام لقره باغ السفلى .

    أبلغ الاتحاد أذرتاج أنه يتوخي إرسال أمانة اتحاد المهندسين المعماريين لأذربيجان مع السلطات التنفيذية المحلية لشوشا وأغدام إلى شوشا وأغدام لحل القضايا التنظيمية على أساس القرار المدعوم من سلطات منطقتي شوشا وأغدام.

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