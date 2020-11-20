المتطوعون الأرمن يكتبون عما حدث على خط المواجهة في مدونات الإنترنت

موسكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

يكتب المتطوعون الأرمن عما حدث على خط المواجهة في منتديات ومدونات الإنترنت.

تفيد أذرتاج أن العديد من الأرمن الذين قدموا إلى قره باغ من دول مختلفة للقتال كتبوا عما حدث على الخطوط الأمامية في منتديات الإنترنت، مما تسبب الكراهية والسخرية في العديد من الناس.

نشرت صحيفة "Moskovskiy Komsomolets " الروسية مقالاً عن حرب قره باغ من قبل أحد هؤلاء المقاتلين، وهو أرميني شارك في منتدى LostArmor تحت اسم Andrewbek1974.

كما شارك في حرب قره باغ الثانية ممثلون عن الجاليات الأرمينية في سوريا ولبنان والعراق وفرنسا وروسيا. في المقالات التي شاركوها في المنتديات بعد انتهاء الحرب، تحدثوا عن ضعف إمداد الجانب الأرمني بالذخيرة العسكرية والاتصالات وترك القادة وحدهم ونقص مرافق الاتصالات وغيرها من المشاكل.

بحسب كلام المشارك الأرميني في منتدى LostArmor أنه لم يتم تزويد المتطوعين بالزي العسكري في أرمينيا ولكن كان عليهم شراء سترات واقية من الرصاص الخاصة بهم والتي تم توزيعها رشاشات كلاشينكوف الآلية القديمة ومسدسات ماكاروف وبنادق كلاشينكوف الهجومية.

كتب المشارك في المنتدى Andrewbek 1974 الذي شارك في المعارك في شوشا أن وحدته كان يقودها رجل يدعى بهاملت. على الرغم من أنه كان يدعى بـ"رائد جيش أرتساخ" لكن في الحقيقة لم يكن أحد متأكداً في هذا. لم يكن هناك شك في أن "الرائد" كان من أصل إجرامي. كان يقود الفرقة في الواقع أحد السكان المحليين وهو مشارك في حرب قره باغ الأولى ويدعى بأشوت.

قال المتطوع الأرمني: "في معركتنا الأولى هزمنا الخنازير" ، مشيراً إلى أنه في ليلة 23 أكتوبر، بدأ الحراس بإطلاق النار وانضم إليهم الآخرون. لكن في الصباح عثرنا على جثتين من الخنازير في ساحة المعركة. اتضح أن الوحدة أطلقت النار على اثنين من الخنازير طوال الليل و"فازت".