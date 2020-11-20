ممثلو وزارتي الطوارئ الأذربيجانية والروسية يبحثون المسائل الانسانية في قراباغ
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٣٥]
شوشا، قراباغ، 20 نوفمبر، أذرتاج
اجتمع قائد جيش الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ الأذربيجانية إلهام عبد الله يف في 20 نوفمبر اليوم بمدينة شوشا مدير قسم الفعالية الدولية بوزارة الطوارئ الروسية فلاديمير سولوفيوف.
أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن اللقاء ارتكز على بحث المسائل الإنسانية في منطقة قراباغ الأذربيجانية ومن ضمنها اعادة بناء خطوط الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والاتصالات.
واتفق الطرفين على احتفاظ اتصال دائم بغية مواصلة التعاون.
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