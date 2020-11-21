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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والفرنسي

    ٢١.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٣١]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في 20 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادلا الاراء حول الاوضاع الاخيرة في المنطقة وتنفيذ البيان الثلاثي المؤرخ في 9 نوفمبر وعدد من المسائل المنبثقة عن الاتفاقية وكذلك حل القضايا الانسانية.

    وأكد الوزيران على ضرورة دراسة أوضاع الآثار التاريخية والدينية في قراباغ والمحافظات المجاورة وحمايتها واشارا الى تحقيق التعاون في هذا المجال.

    كما بحث الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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