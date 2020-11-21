كنجة، 21 نوفمبر، أذرتاج تغلب كبز كنجة على الجيش الرياضي ضيفه بهدف يتيم في الجولة السادسة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 27 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم حاجييف بدون جمهور. جاء الهدف من طرف محمدوف د8 مرماه. وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز ارتفع النادي الكنجوي الى المركز الثاني برصيد 13 نقطة فيما ظل الجيش الرياضي بالمركز التاسع برصيد 3 نقاط.

AZERTAG.AZ : كبز يتغلب على الجيش الرياضي بهدف يتيم

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