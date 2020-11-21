باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج خسر قراباغ اغدام الرديف أمام زاقاتالا ضيفه بهدفين مقابل ثلاثة اهداف في الجولة السادسة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 28 المنظمة على ملعب باكو الاولمبي قادها الحكم محمدوف بدون جمهور. وسجل هدفا صاحب الارض ابراهيم د25 وسيهان د59 ورد عليهما سلمان د75 وكريملي د86 وأحمدوف د90+2. وعاقب الحكم 3 لاعبين من قره باغ ولاعبا من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني. بهذا الفوز صعد زاقاتالا الى المركز الخامس برصيد 9 نقاط فيما تراجع قراباغ الرديف الى المركز السادس برصيد 7 نقاط.

AZERTAG.AZ : قراباغ الرديف يخسر أمام زاقاتالا ضيفه في الثلث الأخير

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