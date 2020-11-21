نفطجي الرديف يرجع من سومغايت برباعية نظيفة

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تغلب نفطجي الرديف على مضيفه سومغايت الرديف بأربعة أهداف دون رد في الجولة السادسة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 29 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت قادها الحكم الله وردييف بدون مشجع.

وسجل أهداف الضيف عاصم د10 من ركلة الجزاء ووصال د55 ود66 وجمالوف د75.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 5 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع نفطجي الرديف الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة فيما ظل سومغايت الرديف بالمركز العاشر برصيد نقطة.