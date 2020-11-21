باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أسفر هجوم صاروخي في العاصمة الأفغانية كابول عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "1TV" التلفزيونية الأفغانية انه سقطت 14 صاروحا في اجزاء متفرقة من العاصمة كابول صباح اليوم. ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

AZERTAG.AZ : كابول تتعرض لقصف صاروخي ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل

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