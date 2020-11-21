أذربيجان: تسجيل 2735 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1374 حالة شفاء ووفاة 28 شخصا

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 2735 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1375 شخص من هذا المرض وتوفي 28 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 89 ألفا و898 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 62 الفا و243 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1107 مريض ويستمر علاج 26548 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و592 ألف و280 فحص طبي.