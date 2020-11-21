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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 44 الف مصاب

    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤١]

    طهران، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 12 ألفا و931 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 841 الف و308 شخص.

    تم تسجيل 431 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 44 ألفا و327 شخص.

    تعافى 596 الف و136 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 44 الف مصاب
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