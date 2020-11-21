مناقشة قضايا التعاون بين وزارة الثقافة ومعهد يونس أمره

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

التقى النائب الأول لوزير الثقافة والقائم بأعمال الوزير أنار كريموف رئيس معهد يونس أمره في باكو سلجوق كاراكيليتش.

وأبلغت وزارة الثقافة أذرتاج أن أنار كريموف أعرب عن عميق امتنانه للضيف على دعم تركيا الشقيقة والشعب التركي في النصر التاريخي الذي أدى إلى إعادة وحدة أراضي أذربيجان.

ركز الطرفان في الاجتماع على الاستفادة من خبرة معهد يونس أمره في توسيع أنشطة المراكز الثقافية الأذربيجانية داخل وخارج البلاد كمساهمة في تطوير التعاون الثقافي بين أذربيجان وتركيا وتنظيم أيام ثقافية مشتركة في العام المقبل وإحياء وتطوير صناعة السينما الأذربيجانية. وناقش الطرفان إعداد خطة عمل مشتركة لإنتاج أفلام مخصصة لقره باغ وتنفيذ مشاريع أخرى.

وقال سلجوق كاراكيليتش إن العلاقات التاريخية الودية والأخوية بين البلدين هي أيضاً في طليعة التعاون الثقافي وستدعمها مؤسسة يونس أمره فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التي يمكن أن تسهم في هذا التعاون.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.