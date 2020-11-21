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    مناقشة مشاركة البنوك التركية في مشاريع استثمارية في الأراضي المحررة من الاحتلال

    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) أورخان محمدوف مع رئيس سكرتارية جمعية اتحاد البنوك المشاركة التركية متين أوزدمير.

    أبلغت وكالة KOBİA أذرتاج أنه خلال القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في باكو العام الماضي، تبادل الجانبان الآراء حول آليات التمويل البديلة ووقعا مذكرة التفاهم بين الوكالة والجمعية لدعم المشاريع الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين بنك "إكسيم" وبنك "زراعت" التركيين والوكالة.

    تبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الآليات البديلة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجربة جمعية اتحاد البنوك المشاركة التركية وتطبيق أدوات التمويل المبتكرة والبديلة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وإشراك البنوك التركية وتشجيعها للمشاركة في المشاريع الاستثمارية المحتملة في الأراضي المحررة في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :مناقشة مشاركة البنوك التركية في مشاريع استثمارية في الأراضي المحررة من الاحتلال
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