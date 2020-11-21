  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    "لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي: كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية

    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    أنتجت وزارة الثقافة شريط فيديو القصير عن كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية في إطار مشروع "لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي".

    تم بناء كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية الواقعة في بلدة نيج في مقاطعة غابالا في عام 1723 على حساب السكان المحليين. سميت الكنيسة باسم حي تشوتاري (Chotari) في البلدة.

    AZERTAG.AZ :"لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي: كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    مناقشة قضايا التعاون بين وزارة الثقافة ومعهد يونس أمره
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٦]
    "قره باغ - مهد ثقافتنا": ضريح مير على
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
    بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وقطر
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٨]
    "قراباغ مهد ثقافتنا": ضريحا "خوبيارلي"
    "لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي: كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية