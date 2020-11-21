"لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي: كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج
أنتجت وزارة الثقافة شريط فيديو القصير عن كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية في إطار مشروع "لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي".
تم بناء كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية الواقعة في بلدة نيج في مقاطعة غابالا في عام 1723 على حساب السكان المحليين. سميت الكنيسة باسم حي تشوتاري (Chotari) في البلدة.
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