"لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي: كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

أنتجت وزارة الثقافة شريط فيديو القصير عن كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية في إطار مشروع "لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي".

تم بناء كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية الواقعة في بلدة نيج في مقاطعة غابالا في عام 1723 على حساب السكان المحليين. سميت الكنيسة باسم حي تشوتاري (Chotari) في البلدة.