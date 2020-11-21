باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على سومغايت ضيفه بستة أهداف مقابل واحد في الجولة العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 37 المنظمة على ملعب أذرصون أرينا في باكو قادها الحكم محمدوف بدون جمهور.

وسجل أهداف قراباغ أغدام جيريه د28 ود45+1 وعبد الله الزبير د34 ود89 وبايراموف د54 وماهر د75 بينما جاء هدف حفظ ماء وجه سومغايت من طرف مطلبوف د87.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى ودقيقتين الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز نزع قراباغ زعامة الترتيب برصيد 18 نقطة عن سومغايت الذي يتبعه ثانيا برصيد 15 نقطة.