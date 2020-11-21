باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 21 نوفمبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. افادت وكالة أذرتاج ان الوفد الروسي المشارك في اللقاء ضم كلا من نائبي رئيس الوزراء الروسي آلكساندر نوفاك وآلكسي اوفيرتشوك، وزير الصحة ميخائل موراشكو ورئيسة "روسبوتربنادزور" الجهاز الفدرالي الروسي لحماية حقوق المستهلكين والمراقبة على رفاهية الانسان آنا بوبوفا والمدير العام لجمعية "السكك الحديدية الروسية" رئيس هيأة إدارتها اوليغ بيلوزيوروف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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