كانبرا، 21 نوفمبر، أذرتاج

نشر موقع Stuff.co.au الأسترالي مقالاً عن إعادة مقاطعة أغدام التي احتلها الجيش الأرمني منذ 27 عاماً إلى أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن مراسل الوكالة يفيد في المقال أن الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف أعلن في 20 نوفمبر عن دخول قواتنا المسلحة إلى مقاطعة أغدام وفقاً للبيان الثلاثي بشأن وقف الأعمال العدائية في قره باغ. وفقاً للبيان الثلاثي بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر، يجب على أرمينيا اعادة الأراضي التي احتلتها منذ 30 عاماً تقريباً إلى أذربيجان.

يوفر المقال أيضاً معلومات مفصلة عن تاريخ الصراع. يشار إلى أنه في أوائل التسعينيات احتل الجيش الأرمني بدعم من رعاته الأجانب قره باغ الجبلية وسبع مقاطعات مجاورة.

بدأت القوات المسلحة الأذربيجانية في 27 سبتمبر بشن الهجوم المعاكس رداً على المزيد من الاستفزازات ضد السكان المدنيين التي ارتكبها لجيش الأرمني حررت تلك الأراضي. على الرغم من التوصل إلى ثلاث اتفاقيات لوقف إطلاق النار أثناء القتال، إلا أنها لم يتم الالتزام بها. فقط بعد تحرير شوشا من قبل الجيش الأذربيجاني اضطر الجانب الأرمني على التوقيع على وثيقة تؤكد استسلامه.

يناقش المقال أيضاً التطورات التي تجري في أرمينيا بعد توقيع البيان الثلاثي. يقال إن الأرمن الذين اضطروا إلى مغادرة أراضي أذربيجان بموجب البيان الثلاثي أضرموا النيران في المنازل والمرافق الاجتماعية هنا.

يتطرق المقال أيضاً إلى تاريخ أغدام. ويشار إلى أن أكثر من 50 ألف شخص كانوا يعيشون في أغدام وإحدى أكبر المدن في المنطقة. اشتهرت المدينة ببيوتها البيضاء ومقهى من ثلاثة طوابق. ومع ذلك، بعد الاحتلال الأرمني، سميت هذه المدينة الجميلة "هيروشيما القوقاز".

يشار أيضاً إلى أنه بعد طرد السكان المحليين في عام 1993 دخل اللصوص الأرمن المدينة بحثاً عن مواد البناء ونهبوا جميع المنازل. كما نُهب متحف الخبز، أحد المعالم التاريخية في المدينة وحولوه إلى أنقاض. لم يعد مصنع الكونياك الشهير في المدينة موجوداً.