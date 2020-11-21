الرئيس أردوغان: بفضل جهودنا المشتركة مع روسيا قضينا على نزاع قراباغ المستمر 30 سنة

إسطنبول، 21 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اننا بوجهنا تركيا نسعى الى المساهمة في السلام في الجغرافيا التي نعيش عليها. وقراباغ نموذج مهم هنا. هذه المنطقة التي هي أرض أذربيجان كانت محتلة من قبل أرمينيا قبل ما يقرب من 30 سنة. وأما المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة مينسك المؤسسة من اجل حل المشكلة فما اتخذوا من خطوة للأسف من اجل أنهاء الاحتلال. بفضل الاتفاقية التي تم التوصل اليها نتيجة جهودنا المشتركة مع الاتحاد الروسي قضينا على هذا النزاع من جهة وساهمنا مساهمتنا في حل المشكلة التي كانت مستمرة منذ 30 سنة من جهة اخرى.

أفادت أذرتاج عن الرئيس التركي أردوغان قوله في كلمة ألقاها في اجتماع القمة لزعماء جي20 ومنتدى الامن الدولي الثاني عشر هاليفاكس وهو يتناول التطورات الجارية في العالم إن "أيا من البلدان لن يكون أن يستريح وينظر الى مسائل الأمن من منظار بعد او قربة جغرافي وبفضل خطوات اتخذناها كوننا تركيا توصلنا الى عودة اكثر من 411 ألف أخ سوري لنا طوعا وآمنا الى وطنهم ولا ننسى آسيا وإفريقيا في أثناء تطويرنا تعاوننا مع أوروبا. ولا ننظر الى تعاوننا النامي في الآونة الاخيرة مع روسيا كبديل لعلاقاتنا الجذرية مع الولايات المتحدة الامريكية.