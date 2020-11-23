  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    حوالي 25 ألف إصابة بكورونا في روسيا

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]

    موسكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 25 ألفا و173 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2114502 إصابة.

    أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 16002 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1612445 شخص.

    وتم تسجيل 36540 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

    لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

    AZERTAG.AZ :حوالي 25 ألف إصابة بكورونا في روسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]
    "يونا" و"بترا" تطلقان ورشة عمل حول ترجمة الأخبار لفائدة وكالات أنباء "التعاون الإسلامي"
    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٨]
    ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا الى 110 ألف
    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران الى 44 الف مصاب
    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]
    كابول تتعرض لقصف صاروخي ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل
    حوالي 25 ألف إصابة بكورونا في روسيا