حوالي 25 ألف إصابة بكورونا في روسيا

موسكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 25 ألفا و173 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2114502 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 16002 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1612445 شخص.

وتم تسجيل 36540 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.