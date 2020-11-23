تبيليسي، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3958 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 108 ألف و690 شخص. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1012 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 89 الفا و170 مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا الى 110 ألف

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