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    أخبار من خط الجبهة


    الهياكل المحلية لإدارة مكافحة الحرائق لوزارة الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تواصل وزارة الطوارئ الأذربيجانية تنظيم الهياكل ذات الصلة في الأراضي المحررة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة انه كخطوة تالية في هذا الاتجاه، بدأت الوحدات ذات الصلة بإدارة مكافحة الحرائق الحكومية الاقليمية في قاراباغ لإدارة مكافحة الحرائق الحكومية التابعة لوزارة الطوارئ العمل في محافظات فضولي وجبرائيل وزانقيلان وقوبادلي وخوجاوند.

    AZERTAG.AZ :الهياكل المحلية لإدارة مكافحة الحرائق لوزارة الطوارئ تبدأ العمل في الأراضي المحررة
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