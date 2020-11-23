"يونا" و"بترا" تطلقان ورشة عمل حول ترجمة الأخبار لفائدة وكالات أنباء "التعاون الإسلامي"

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت اليوم الاثنين ورشة العمل الافتراضية الإقليمية، التي ينظمها اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بالتعاون مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عبر برنامج ZOOM حول: ترجمة الأخبار- عربي- إنجليزي- عربي، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأشاد مدير عام الاتحاد المكلف أحمد عبدالله القرني في كلمته خلال افتتاح الورشة، بتفاعل المسؤولين في وكالة الأنباء الأردنية مع برامج الاتحاد وتعاونهم المثمر والبناء في كافة المجالات التي تدخل في اختصاص الطرفين.

وثمن مشاركة الوكالات الأعضاء في الاتحاد، وتفاعلهم مع الدعوة التي وجهها الاتحاد للمشاركة في هذه الورشة، التي تقدمها الخبيرة الإعلامية إيناس صويص، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات والإمكانات اللازمة في طريقة ترجمة الأخبار والتقارير بين اللغات، بمهنية واحترافية.

وأبان المدير العام، أن الورشة تأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي الأول للاتحاد الذي عقد في 16 مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يستهدف 2200 إعلامي من وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه، رحب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فايق حجازين، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، لتبادل الخبرات مع وكالات الأنباء الأعضاء، مشيراً إلى حرص وكالة "بترا" على استثمار فرصة منصة اللقاء عبر "يونا" لتقاسم الخبرات وتبادلها.

وتطلع حجازين إلى استفادة جميع المشاركين في الورشة من خبرات المدربة إيناس صويص التي تمتلك رصيداً كبيراً في مجال الصحافة والترجمة والتدريب.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة تشارك فيها وكالات أنباء: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، أذربيجان، الصومال، مصر، تونس، واليمن.