أذربيجان: تسجيل 2187 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و634 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا

باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 2187 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 634 شخص من هذا المرض وتوفي 29 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 95 ألفا و281 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 64 الفا و475 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1160 مريض ويستمر علاج 29646 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و617 ألف و239 فحص طبي.