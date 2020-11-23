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    سياسة


    الأمين العام لمجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    في ردها على الرسالة التي وجهها وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، رحبت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريجا بيجينوفيتش بوريتش باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 9 نوفمبر 2020 ، وأكدت أنها ستواصل متابعة التطورات في سير تنفيذه المستمر.

    AZERTAG.AZ :الأمين العام لمجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار
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