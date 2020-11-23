الأمين العام لمجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

في ردها على الرسالة التي وجهها وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، رحبت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريجا بيجينوفيتش بوريتش باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 9 نوفمبر 2020 ، وأكدت أنها ستواصل متابعة التطورات في سير تنفيذه المستمر.