صباح يتغلب على صبائل

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

تغلب صباح باكو على ضيفه صبائل باكو بهدفين مقابل واحد في الجولة العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 38 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو قادها الحكم أحمدوف بدون جمهور.

وسجل هدفي صاحب الارض ديالو د11 وسيدييف د33 فما جاء هدف حفظ وجه ماء صبائل من طرف رؤوف د90+5 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبين اثنين من صاحب الارض ولاعبا في المباراة ولاعبا بعد انتهاء المباراة من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

بهذا الفوز تقدم صباح على صبائل بالمركز السادس برصيد 9 نقاط ويتبعه الخاسر سابعا بنفس الرصيد.