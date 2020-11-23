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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٠]

    أغدام، 23 نوفمبر، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان القائد العام المظفر إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 23 نوفمبر اليوم مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور