الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مدينة أغدامالمحررة – صور
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٠]
أغدام، 23 نوفمبر، أذرتاج
زار رئيس جمهورية أذربيجان القائد العام المظفر إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 23 نوفمبر اليوم مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.
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