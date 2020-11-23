"قره باغ - مهد ثقافتنا": المتحف والمنزل للملحن الاذربيجاني عزير بيك حاجيبيلي في شوشا

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص للمتحف والمنزل لعزير بيك حاجيبيكوف في شوشا.

أنشئ المتحف المنزل للملحن الأذربيجاني العظيم ومؤسس موسيقانا الوطنية المحترفة المعروف عالميًا عزير حاجيبيلي في شوشا في عام 1959 في البيت الذي قضى الملحن سنوات طفولته فيه. تضمن معرض المتحف عناصر من السنوات الأولى لإبداع الملحن ومخطوطات لأعماله والعديد من الوثائق والصور الفوتوغرافية التي تعكس حياته وعمله.

تم الاحتفال بالذكرى السنوية والذكرى السنوية لميلاد عزير حاجيبيلي على مستوى الدولة في المتحف. في عام 1985، احتفلت اليونسكو على نطاق واسع بمرور 100 عام على ميلاد عزير حاجبيلي، حيث قام ضيوف من العديد من الدول بزيارة متحف منزل الملحن العظيم في شوشا، وأقيمت فيه فعاليات الذكرى السنوية الكبرى.

علق المتحف أنشطته بعد احتلال أرمينيا لشوشا. معروضات المتحف محفوظة في صناديق متحف منزل عزير حاجبيلي في باكو. أثمن المعروضات التي تم إحضارها إلى باكو هي حفنة من تربة شوشا المأخوذة من قاع شجرة الكمثرى التي أحبها عزير بيك في ساحة المتحف.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.