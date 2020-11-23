كيستوتيس يانكوسكاس: شاهدنا الأنقاض في فضولي بأم أعيننا

فضولي، 23 نوفمبر، أذرتاج

كل من يأتي إلى فضولي يطرح سؤالاً لنفسه - ما هي الحرب وما هو الدمار؟ إن التنمية والسلام هو ما يريده كل فرد وكل إنسان وكل عائلة.

يفيد المراسل الموفيد لوكالة أذرتاج إلى المنطقة أن البيان صدر من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان كيستوتيس يانكوسكاس الذي زار مدينة فضولي الأذربيجانية المحررة في مقابلة مع أذرتاج.

وفي إشارة إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان والمنطقة من أجل السلام والتنمية ، قال كيستوتيس يانكوسكاس: "نأمل ألا تقع مثل هذه الأحداث في المستقبل وفقط السلام والهدوء. كل من يأتي إلى هنا يرى ما هي الحرب والدمار والسلام. وهذا يدل على التناقض بين الحرب والسلام. أشكر المسئولين الأذربيجانيين على تنظيم هذه الزيارة وتمكنا من رؤية كل هذا بأم أعيننا".