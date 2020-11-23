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    سياسة


    رفع علم أذربيجان على مبنى مدرسة ثانوية سابقة بقرية جولابلي في مقاطعة أغدام – صورة

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]

    جولابلي، أغدام، 23 نوفمبر، أذرتاج

    وحدات جيش أذربيجان المظفر رفعت علم الدولة على مبنى مدرسة ثانوية سابقة بقرية جولابلي في مقاطعة أغدام.

    أفادت أذرتاج أن أراضي المدرسة الثانوية التي كانت تستخدم من قبل قوات الاحتلال الأرميني للأغراض العسكرية نظفت من الألغام وسائر المعدات القتالية والعبوات الناسفة.

    ثم أحيت جماعة من أفراد جيش أذربيجان مصطفة قبالة مدرسة جولابلي الثانوية السابقة ذكرى شهداء الواجب والوطن الغالي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سلامة أراضي البلد بوقفة حداد.

    ثم عزف النشيد الوطني.

    ثم رفع علم أذربيجان تحت أصداء شعار "قراباغ هي أذربيجان!"

     

    AZERTAG.AZ :رفع علم أذربيجان على مبنى مدرسة ثانوية سابقة بقرية جولابلي في مقاطعة أغدام – صورة
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    رفع علم أذربيجان على مبنى مدرسة ثانوية سابقة بقرية جولابلي في مقاطعة أغدام – صورة رفع علم أذربيجان على مبنى مدرسة ثانوية سابقة بقرية جولابلي في مقاطعة أغدام – صورة