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    سياسة


    السفيرة الجزائرية: حان الوقت لإعادة بناء و إحياء الفنون و الثقافة في فضولي

    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

     باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    قد فتحت المدينة المدمرة ذراعيها للمراقبين الدبلوماسيين و سمحت لهم برؤية عواقب النزاع الذي دام أزمنة طويلة.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها السفيرة الجزائرية في اذربيجان سليمة عبد الحق في كلمة لها اثناء زيارة تفقدية الى مدينة فضولي المحررة نظمتها وزارة الخارجية للسلك الدبلوماسية في البلد في 22 نوفمبر 2020.

    اضافت السفيرة انه حان الوقت لإعادة بناء و إحياء الفنون و الثقافة التي تميز المدينة التي منحت آذربيجان فنانين عظماء.

    AZERTAG.AZ :السفيرة الجزائرية: حان الوقت لإعادة بناء و إحياء الفنون و الثقافة في فضولي
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    السفيرة الجزائرية: حان الوقت لإعادة بناء و إحياء الفنون و الثقافة في فضولي السفيرة الجزائرية: حان الوقت لإعادة بناء و إحياء الفنون و الثقافة في فضولي