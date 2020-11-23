باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج خسر كشلة باكو أمام زيرة باكو مضيفه بهدف مقابل 3 أهداف في الجولة العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 39 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بضاحية باكو قادها الحكم أقايف بدون جمهور. وسجل أهداف صاحب الارض جانتاكياس د33 ورمضانوف د60 وكلسيو د90+5 فيما سجل الأخير هدفه الثاني مرماه لصالح الضيف د73 بالخطأ. وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة. واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني. بهذا الفوز تقدم زيرة الى المركز الثاني برصيد 18 نقطة بينما ظل كشلة بالمركز الخامس برصيد 12 نقطة.

AZERTAG.AZ : كشلة يخسر أمام زيرة

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