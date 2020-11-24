رفع علم أذربيجان على قلعة شاه بولاق في أغدام

شاه بولاق، أغدام، 23 نوفمبر، أذرتاج

رفع علم أذربيجان على قلعة شاه بولاق بمقاطعة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج أن صور ومقاطع فيديو منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي تدل على ذلك.

يذكر أن قلعة شاه بولاق تقع على بعد 10 كم عن مدينة أغدام. وقد وجه أمير إمارة قراباغ بناه علي خان في القرن الثامن عشر بإنشاء مجمع القصور قرب ينبوع اشتهر باسم "شاه بولاق" ومساجد وبيوت وسوق وحمامات من الحجر والجير. وما بقي الى يومنا مما بني في عهد إمارة قراباغ سوى قلعة مبنية على تل قريب من البنبوع وبناية مسجد. وكانت القلعة داخل المجمع الضخم كقلعة داخلية.