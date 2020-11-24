نفطجي يرجع من غابالا بثلاثة نقاط

غابالا، 24 نوفمبر، أذرتاج

رجع نفطجي باكو من غابالا بثلاثة نقاط حيث تغلب على مضيفه المحلي بأربعة أهداف مقابل واحد في الجولة العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 40 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم حمزة زاده بدون جمهور.

وسجل أهداف الضيف أنطون د38 ود51 وعلي أصغروف د57 وبرينس د90+4 وجاء هدف حفظ ماء وجه صاحب الارض من جانب نبييف د60.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض ولاعبَين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة صعد نفطجي الى المركز الثالث برصيد 17 نقطة فيما نزل غابالا الى المركز الثامن برصيد 8 نقاط.