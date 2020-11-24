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    سعر النفط مستمر في الزيادة

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]

    باكو، 24 نوفمبر ، تشرين الثاني، (أذرتاج)  

    استمر سعر النفط في الزيادة بالاسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 46.55 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.49 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 43.58 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.52 دولارا.

    AZERTAG.AZ : سعر النفط مستمر في الزيادة
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