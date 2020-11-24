الرئيس إلهام علييف يهدي مسجدَ أغدام القرآن الكريم الذي أحضره من مكة المكرمة

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

اهديت اليوم مسجد اغدام القرآن الكريم الذي أحضرته من مكة المكرمة. انا سعيد لأني اعتمرت مكة المكرمة 4 مرات. أديت العمرة لاول مرة برفقة والدي المرحوم، وزرتها 3 مرات كرئيس للجمهورية. انا سعيد لأني صليت مع أفراد اسرتي داخل الكعبة المقدسة. اشاطر الآخرين نفس المشاعر.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد الاعلى المظفر إلهام علييف في كلمة ألقاها امام مسجد اغدام بعد تحريرها من وطأة الاحتلال الارميني.

تابع الرئيس إلهام علييف: "كان اول دعواتي تحرير اراضينا من الاحتلال. سألت الله ان يعطيني القوة لنحرر هذه الاراضي من قبضة المحتلين وأن يسعدنا بالعودة الى اراضي أجدادنا من جديد.

اقول اليوم هنا امام المسجد الذي دمره الوحشيون إني سعيد. أحمد الله تعالى دائما لأنه استجاب لدعواتي واعطاني هذه القوة. فحشدنا قوتنا فها هنا نعيش هذه الايام التاريخية. هذه ايام اعتزاز ومجد ربما لم يشهد التاريخ الاذربيجاني مثيلها. توصلنا الى هذا بفضل وحدتنا وقوتنا. لم يساعدني احد في هذا. بالعكس، منعونا. سأتحدث بشكل مفصل عن هذا يوما من الايام."