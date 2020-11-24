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    مؤسسة أمين المظالم التركية تعد تقريرا خاصا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا ضد أذربيجان

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]

    منقرة، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    اعدت مؤسسة أمين المظالم التركية تقريرا خاصا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا ضد أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي للمؤسسة على الإنترنت انه يتضمن التقرير الوقائع المتعلقة بالهجمات العسكرية الأرمينية على المسالمين العزل الأبرياء والبنية التحتية المدنية في أذربيجان من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر عام 2020 والحقائق المريرة التي تعكس الخسائر والدمار نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي والجرائم البشرية المرتكبة ضد الإنسانية خلال كل هذه الأحداث.

    سيتم إرسال التقرير إلى لجان حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى منظمات حقوق الإنسان في تركيا والمجتمع الدولي اعتبارا من هذا الأسبوع.

    يذكر ان الوفد تحت قيادة الأمين العام للمظالم في الجمهورية التركية شرف مالكوج قام بزيارة أذربيجان في أكتوبر من هذا العام.

    AZERTAG.AZ :مؤسسة أمين المظالم التركية تعد تقريرا خاصا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا ضد أذربيجان
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