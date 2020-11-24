491 وفاة من كورونا في روسيا خلال يوم

موسكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 24 ألفا و326 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2138828 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 23226 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1634671 شخص.

وتم تسجيل 37031 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.