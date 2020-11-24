الرئيس إلهام علييف: الذين يبررون الإساءة الى المقدسات الاسلامية ليس لهم الحق في انتقادنا

اكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

خلال هذه الايام الـ44 تلقينا دعما معنويا وسياسيا من جمهورية تركيا ومن اخي الرئيس رجب طيب اردوغان ورؤساء عدد من البلدان الاسلامية وغير الاسلامية. انتصرنا بفضل الوحدة والعزم والقوة.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد الاعلى المظفر إلهام علييف في كلمة ألقاها امام مسجد اغدام بعد تحريرها من وطأة الاحتلال الارميني.

قال الرئيس إلهام علييف في تعليقه على موقف بعض الزعماء الغربيين الذين يعربون عن قلقهم فيه من مصير المعابد المسيحية العائدة الى سيادة اذربيجان موضحا "يجب ألا يقلق اي احد، لاسيما زعماء الدول الغربية الذين يثيرون مشاعر كراهية الاسلام، والذين يتغاضون عن ازدرائهم للمقدسات الاسلامية ويبررون اعمالهم المسيئة. ليس لهم الحق في الاعراب عن القلق. ثانيا، كل المعابد الموجودة في اراضينا هي ثروتنا التاريخية. تستضيف اذربيجان كل عام منتدى باكو الانساني ومنتدى الحوار بين الثقافات. تحتضن اذربيجان اجتماعات قمة زعماء الاديان في العالم."

ونوه الرئيس إلهام علييف الى ان منظمة التعاون الاسلامي تقدم الاهتمام بالدين الاسلامي في اذربيجان كنموذج. أشاد بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الروسية كيريل بالاعمال المقامة في اذربيجان في مجال الاديان اثناء زيارته باكو. تحدث البابا فرانسيسك عن التسامح والتسامح الديني والتعدد الثقافي في اذربيجان في خطابه الرسمي في باكو.

"من هو الذي ينتقدنا؟ أليس هو الذي يغلق المساجد؟ أو أليس هو الذي وضع رؤوس الخنازير المقطوعة امام مساجد المسلمين، ويأتي الآن لتقديم درسا لنا ويعرب عن قلقه. لا نحتاج الى اي إعراب عن القلق. كل آثارنا التاريخية تحت حماية الدولة. بتوجيه مني وعلى حساب التمويل الحكومي تجري اعمال ترميم كنيستين ارثوذكسيتين واستكملت اعمال ترميم كنيسة ثالثة. ينشأ مبنى اداري. خلال ايام الحرب تم ترميم وتدشين كنيسة لاخوتنا من الاقلية المسيحية "اودي" من قبل مؤسسة حيدر علييف. كنائس ألبانيا القوقازية التاريخية هي ثروتنا الوطنية. هنا كنائس جورجية وارمينية ايضا."، حسبما اضاف الرئيس إلهام علييف.