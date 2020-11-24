انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في 24 محافظة لإيران

طهران، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 13 ألفا و721 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 880 الف و542 شخص.

تم تسجيل 483 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 45 ألفا و738 شخص.

تعافى 617 الف و715 مصاب تماما وترخصوا.

وقد تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.