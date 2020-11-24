  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    أكثر من 100 كتاب عربي هدية من السفارة الاردنية الى مركز باكو للكتاب

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٤]

    باكو، 24 نوفمبر، اذرتاج

    زار السفير الاردني في اذربيجان سامي عبدالله غوشة مركز باكو للكتاب في 24 نوفمبر.

    افادت وكالة اذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء عن علاقات التعاون بين السفارة ومركز باكو للكتاب مع مناقشة مسائل تنفيذ مشاريع مشتركة.

    كذلك أهدت السفارة الاردنية الى المركز اكثر من 100 كتاب بالعربية مكرس الى ثقافة الاردن وتاريخها وسياستها.

    AZERTAG.AZ :أكثر من 100 كتاب عربي هدية من السفارة الاردنية الى مركز باكو للكتاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٠]
    "قره باغ - مهد ثقافتنا": المتحف والمنزل للملحن الاذربيجاني عزير بيك حاجيبيلي في شوشا
    ٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    كيف تحول اسم مدينة "خانكيندي" الأذربيجانية إلى "ستيباناكرت"؟
    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]
    "لنتعرف على تراثنا التاريخي المسيحي: كنيسة تشوتاري الألبانية - الأودينية
    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    مناقشة قضايا التعاون بين وزارة الثقافة ومعهد يونس أمره
    أكثر من 100 كتاب عربي هدية من السفارة الاردنية الى مركز باكو للكتاب