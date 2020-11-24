باكو، 24 نوفمبر، اذرتاج زار السفير الاردني في اذربيجان سامي عبدالله غوشة مركز باكو للكتاب في 24 نوفمبر. افادت وكالة اذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء عن علاقات التعاون بين السفارة ومركز باكو للكتاب مع مناقشة مسائل تنفيذ مشاريع مشتركة. كذلك أهدت السفارة الاردنية الى المركز اكثر من 100 كتاب بالعربية مكرس الى ثقافة الاردن وتاريخها وسياستها.

AZERTAG.AZ : أكثر من 100 كتاب عربي هدية من السفارة الاردنية الى مركز باكو للكتاب

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