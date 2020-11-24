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    جورجيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل انتشار كورونا

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢١]

    تبليسي، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تحتل جورجيا المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل انتشار فيروس كورونا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام المحلية ان انتشار عدوى فيروس كورونا في جورجيا خلال الأسبوع الماضي بلغ 3579.1.

    وبهذا المؤشر تتقدم جورجيا على جميع الدول من حيث عدد الإصابات.

    القائمة تليها لوكسمبورغ والجبل الأسود وصربيا وأندورا وسلوفاكيا والنمسا وكرواتيا ودول أخرى.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل انتشار كورونا
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    جورجيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل انتشار كورونا