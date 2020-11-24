أذربيجان: تسجيل 3646 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1259 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا

باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أصيب 3646 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 1259 شخص من هذا المرض وتوفي 34 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 98 ألفا و927 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 65 الفا و734 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1194 مريض ويستمر علاج 31999 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و631 ألف و597 فحص طبي.