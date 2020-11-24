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    سياسة


    مقطع فيديو لقريتي آبدال وقولابلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٤١]

    باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قريتي آبدال وقولابلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16062224883280249400.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقريتي آبدال وقولابلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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