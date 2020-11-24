مقطع فيديو لقريتي آبدال وقولابلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قريتي آبدال وقولابلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16062224883280249400.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٩:٢١]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]
٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٢٠.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٣١]
٢٠.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]
١٨.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
٢٣.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٠]
٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٢١.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٢١.١١.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
٢١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٣:٥٢]
٢٣.١١.٢٠٢٠ [١٥:٠٠]
٢١.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك