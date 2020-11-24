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    اقتصاد


    زيادة عدد الدفيئات في البلد

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٩:٢١]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    قالت هيئة الاحصاء إن 3253 دفيئة على مساحة عامة بلغت 4ر1 ألف هيكتار كانت ناشطة على نطاق البلد الى اول اكتوبر الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاحصاء أن العدد العام للدفيئات شهد زيادة بنسبة 2ر8 في المائة مع توسع مساحتها العامة بنسبة 2ر5 في المائة قياسا الى مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد الدفيئات في البلد
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