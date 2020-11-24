وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الاوضاع في قراباغ

موسكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والايراني محمد جواد ظريف. بحث الوزيران الاوضاع في قراباغ.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الاوضاع في قراباغ آخذين بعين الاعتبار جهود الجانب الروسي الرامية الى التوصل الى وقف اطلاق النار التام في منطقة النزاع وكذلك ضرورة مد مساعدة انسانية للأهالي المسالمين المتضررين جراء العمليات القتالية.

كما نظر الوزيران في المسائل الخاصة ببرنامج ايران النووي والاوضاع الراهنة في سورية ومنطقة الخليج واليمن وأفغانستان وبحثا مشاريع روسية ايرانية حالية في مجالات التجارة والاقتصاد والانسانية.