  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الاوضاع في قراباغ

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]

    موسكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والايراني محمد جواد ظريف. بحث الوزيران الاوضاع في قراباغ.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الاوضاع في قراباغ آخذين بعين الاعتبار جهود الجانب الروسي الرامية الى التوصل الى وقف اطلاق النار التام في منطقة النزاع وكذلك ضرورة مد مساعدة انسانية للأهالي المسالمين المتضررين جراء العمليات القتالية.

    كما نظر الوزيران في المسائل الخاصة ببرنامج ايران النووي والاوضاع الراهنة في سورية ومنطقة الخليج واليمن وأفغانستان وبحثا مشاريع روسية ايرانية حالية في مجالات التجارة والاقتصاد والانسانية.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الاوضاع في قراباغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    تأسيس مقر تنسيقي لتنفيذ الامور في الاراضي الاذربيجانية المحررة
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
    مقطع فيديو لقريتي آبدال وقولابلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: الذين يبررون الإساءة الى المقدسات الاسلامية ليس لهم الحق في انتقادنا
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف يهدي مسجدَ أغدام القرآن الكريم الذي أحضره من مكة المكرمة
    وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الاوضاع في قراباغ