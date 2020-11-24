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    سياسة


    تأسيس مقر تنسيقي لتنفيذ الامور في الاراضي الاذربيجانية المحررة

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    تأسس مقر تنسيقي لتفيذ الامور في الاراضي الاذربيجانية المحررة.

    افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اصدر مرسوما بهذا الشأن.

    ينص المرسوم على ان رئيس الديوان الرئاسي سامر نورييف عُين رئيسا للمقر.

    يضم المقر 30 عضوا. كذلك سينشأ لدى المقر مركز بين الادارات بغرض الدعم التحليلي التنظيمي الضروري وتنفيذ مهام الامانة والتواصل.

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