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    مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    جرت اليوم مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 نوفمبر.

    خلال المكالمة الهاتفية نوقشت المسائل المتعلقة بتنفيذ بنود البيان المشترك الموقع من قبل الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الارميني بتاريخ 10 نوفمبر. اعرب الجانبان عن ارتياحهما على نظام وقف اطلاق النار المستدام واقامة العلاقات الوثيقة بين رئاسة بعثة حفظ السلام الروسية ورؤساء الهيئات الاذربيجانية المعنية.

    بحث رئيسا الدولتين في مسائل المساعدات الانسانية للسكان الاذربيجانيين والارمن ايضا. كما نوقشت خلال المكالمة الهاتفية مسائل انشاء بنية تحتية للنقل وافتتاح طرق المواصلات بناء على بنود البيان الثلاثي المشترك.

    اعرب الجانبان عن يقينهما من توفير السلام المستدام في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي
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