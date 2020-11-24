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    صورة مدينة أغدام المحررة الملتقطة من القمر الصناعي "أذرسكي"

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١٣]

    باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بعد 27 عامًا انتهى احتلال محافظة أغدام من قبل ارمينيا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "أذركوسموس" المساهمة المفتوحة انه تم تقديم صورة أغدام - مدينة أذربيجان القديمة الساحرة التي التقطت عبر القمر الصناعي "أذرسكي" بعد التحرير من وطأة الاحتلال الارمني.

    عادت محافظة أغدام الى صاحبها الحقيقي الى احضان وطننا بفضل المهارات السياسية والدبلوماسية للقائد الأعلى المظفر إلهام علييف وقدرات جيشنا.

    إن مظاهر الدمار والخراب في كل من البنية التحتية والبيئة في محافظة أغدام تثبت مرة أخرى البربرية الأرمنية.

    خلال فترة الاحتلال الارميني دمر مسجد "الجامع" ومجمع القلعة "شاه بولاغ" والمعابد ومتحف "الخبز" ومعروضات فريدة أخرى في محافظة أغدام.

    دمرت مدينة أغدام تماما.

    أصبحت المناظر الطبيعية وشبكة الاتصالات في محافظة أغدام ضحية البربرية الأرمنية ودمرت البنية التحتية السياحية في المحافظة بالكامل.

    AZERTAG.AZ :صورة مدينة أغدام المحررة الملتقطة من القمر الصناعي "أذرسكي"
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